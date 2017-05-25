涂善存18歲到40歲都能演 呼喚想當灌籃高手

涂善存外型帥氣挺拔，有「小金城武」之稱。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存去年演出華劇《飛魚高校生》打開知名度，之後陸續接演多支MV與廣告，人氣扶搖直上，近來不但積極發展演藝事業，同時也兼顧學校課業與活動。

涂善存是學校系籃成員兼教練，日前他帶隊南下高雄參加「大傳盃」籃球比賽。（佳葳娛樂提供）

從小就熱愛籃球運動的涂善存，球技出色，最近參與三立籃球盃與隊伍拿下冠軍；在學校是系籃成員同時更身兼教練的他，日前更帶隊南下高雄參加「大傳盃」籃球比賽，並奪得好成績。

涂善存從小就熱愛籃球運動，喜歡在球場上奔馳的感覺，打球時擔任控球後衛的他，精準掌控全場的能力更是讓人驚艷，球場上完全發揮團體精神不藏私，多次助攻隊員投籃進球，被盛讚為最佳助攻手與最佳控球後衛。

涂善存是學校系籃成員兼教練，日前他帶隊南下高雄參加「大傳盃」籃球比賽。（佳葳娛樂提供） 涂善存是學校系籃成員兼教練，日前他帶隊南下高雄參加「大傳盃」籃球比賽。（佳葳娛樂提供）

今天網路上曝光一段涂善存打籃球影片，包括外線、空中挺腰投籃，或是技巧純熟的運球，讓粉絲紛紛留言按讚稱好。也因為對籃球超狂熱，開始參與戲劇演出後，他最想演出的角色之一就是籃球員，很希望有機會能演出像《灌籃高手》這樣熱血的故事，與夥伴一起奮鬥與追夢。

涂善存最近忙於影音平台Vidol首部自製旗艦威劇《我的未來男友》宣傳工作，劇中飾演「夏磊」一角的他，超齡演出集團CEO，年僅22歲的他，角色卻從18歲到40歲都能演，讓大家驚豔他可詮釋角色的廣度。

涂善存是學校系籃成員兼教練，日前他帶隊南下高雄參加「大傳盃」籃球比賽。（佳葳娛樂提供）

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