貴婦誘騙老公買珠寶 就靠這招

林牧潔全身寶格麗，她說希望能蒐集全系列。（記者林欣若攝）

〔記者林欣若／台北報導〕寶格麗（Bulgari）最具代表性的Serpenti腕錶系列推出新作，首度運用水蛇皮和小牛皮材質，以雙圈纏繞錶帶的設計，生動傳達靈蛇姿態，更一口氣推出六色錶帶，搭配精鋼、玫瑰金、鑲鑽等錶殼，可變化出312種配戴風格，很適合閨蜜之間交換配戴或紀念友誼，因此發表會上特地邀請林牧潔和林又立這對好姊妹，共同演繹Serpenti腕錶的多變風格。

林又立膚色健康黝黑，她說看起來比較年輕，也和手上的寶格麗非常搭。（記者林欣若攝）

林牧潔有不少寶格麗的收藏，她說老公送了很多、自己也買了很多，「希望未來可以蒐集全系列」，她笑說每次都找名目買寶格麗，像是傳給女兒、或是送給未來的媳婦都是她購物的理由，全新的Serpenti腕錶系列也讓她愛不釋手，鮮豔的顏色不論是搭配禮服或是簡單的T-shirt和牛仔褲都很適合。

林又立皮膚黝黑，戴上Serpenti更凸顯健康野性美，她說曬黑一點感覺變得更年輕，她除了擁有寶格麗的戒指，也很喜歡包款和配件，這次全新的Serpenti系列色彩活潑鮮艷，她覺得利用對比色的服裝搭配出跳色效果，會更出色。