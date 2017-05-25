（影音）中國女星遭迪士尼刁難 24秒影片曝光狂打臉

黃小蕾日前帶女兒到上海迪士尼玩，卻因身高限制和園方起衝突。（翻攝自黃小蕾微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等影劇作品的中國女星黃小蕾，23日帶著女兒到上海迪士尼遊玩，卻在玩到「七個小矮人礦山車」時，因身高不符合和工作人員發生衝突。昨她在微博痛批工作人員故意刁難，而迪士尼也在事後表示黃小蕾不僅抓傷員工，更強行闖入設施，雙方各說各話，當天的現場畫面今也在網路曝光。

黃小蕾和工作人員爭吵畫面曝光。（翻攝自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，在網友曝光的24秒短片中，黃小蕾先是和工作人員爭吵「孩子身高明明達標，為什麼這個項目玩不了」，更咄咄逼人質問對方「幹嘛呀？你們想幹嘛？」絲毫不顧一旁哇哇大哭的女兒。而上海迪士尼表示，雖然因身高不足無法玩該設施，但也建議黃小蕾可以帶女兒去玩沒有身高限制的「小熊維尼歷險記」，怎料對方不但不領情，甚至強行進入遊樂設施，導致該設施暫停運行。

黃小蕾在微博砲轟上海迪士尼刻意刁難。（翻攝自黃小蕾微博）

雖黃小蕾在微博寫下過程並砲轟迪士尼刻意刁難，但網友們看過影片後紛紛轉批黃小蕾情緒過度激動，更痛罵「孩子都哭了，做媽媽的還在那邊爭執不休」、「安全無特權，工作人員不也是為了孩子安全著想嗎？」不過，也有網友認為影片過於片面，在不知道前因後果的情況下，仍無法斷定誰對誰錯。

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