（影音）郭書瑤騎馬失控暴衝 頭皮化膿苦扮公主

〔記者吳志偉／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤因演出《通靈少女》人氣翻漲，戲拍完就她赴中國拍攝《我的少女時代》導演陳玉珊擔任總製片人的古裝愛情傳奇劇《狼殿下》，剛回台灣的她，今天抽空與媒體茶敘，直呼很意外這部戲反應那麼熱烈，表示如果有第2季，又是同樣的團隊，很樂於繼續接拍。

郭書瑤樂見《通靈少女》第2季開拍。（記者潘少棠攝）

戲正紅時郭書瑤人卻不在，笑稱很沒有參與感，不過她也說其實跟《通靈》劇組幾乎天天聯絡，尤其索非亞更是每天不斷問：「妳什麼時候回來？」對於被視為今年金鐘獎大熱門，她也表示：「還沒想到那麼遠啦！」

郭書瑤吊鋼絲、騎馬毫髮無傷，被劇組封「郭大膽」。（記者潘少棠攝）

新戲《狼殿下》在雲南雲南香格里拉拍攝，郭書瑤待在雲南香格里拉整整兩個月，見不到家人朋友，就連母親節也無法相聚，「我媽說她那天還夢到我了，可能真的太想我了。」平時少吃泡麵的她，也會每隔幾天就泡來吃，以解思鄉情。

郭書瑤和《通靈少女》原型人物索非亞仍保持聯絡。（記者潘少棠攝）

她在劇中飾演刁蠻的契丹公主，身上配飾加上華麗的戲服，加一加至少5公斤重，她笑稱每天拍戲像做重量訓練，不過也透露因為頭飾太沉重，還導致頭皮發炎化膿。另外，戲裡大量的武術動作、騎馬特技，也是她從未嘗試過的，一天吊鋼絲飛20多趟算是基本，她提到有一次騎馬時，原本有人幫忙牽著，卻突然失控暴衝，把現場所有人嚇壞，她自己卻老神在在地想著：「我會騎馬了耶！」後來發現不對勁，想到開拍前問過老師「保命的秘訣」，這才把馬馴服，也因為毫髮無傷的自己回來，被劇組封「郭大膽」。