限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）鄭人碩受封「台灣種馬」 徐麗雯虧：睡遍桃園以北旅社

2017/05/25 17:15

民視《外鄉女》試片會；徐麗雯、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕民視週日十點文學劇《外鄉女》第三單元「第三力量」今舉辦試片會，導演葉天倫帶領劇中演員徐麗雯、鄭人碩、傅小芸、李辰翔、樊光耀、曹雅雯等人出席。徐麗雯在劇中飾演間諜小三，搭檔鄭人碩則是跟她在劇中一開始就上演親熱戲，讓她猛虧：「鄭人碩把桃園以北的旅社都睡過了」，導演葉天倫也讚他是「台灣種馬」，鄭人碩更自豪是「台版任達華」。

民視《外鄉女》試片會；樊光耀（左起）、曹雅雯、徐麗雯、傅小芸、導演葉天倫、鄭人碩、李辰翔。（記者陳奕全攝）

演藝圈才女徐麗雯頂著高學歷出道，這次在《外鄉女》展現千變萬化個性，讓她直呼：「都討厭自己了。」他的搭檔鄭人碩的好身材在電視前大放送，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，但他表示因為劇中角色的關係，常常給人很花心愛追女人的花名，強調本人是非常木訥不太會說話。

導演葉天倫則表示，雖然《外鄉女》三個單元都有親熱戲畫面，但這畢竟是人的本性、生活很重要的一部分，更說佩服徐麗雯跟鄭人碩，可以一次就拍到位。他拍攝兩人床戲時還清場，每次一喊卡，鄭人碩就拿厚棉被放在兩人中間，但徐麗雯表示根本不會在意，隔著浴巾也可以，還可以看一下有沒有反應，讓人笑到噴飯。《外鄉女》每周日晚上10點民視頻道播出。

民視《外鄉女》試片會；樊光耀（左起）、曹雅雯、徐麗雯、傅小芸、導演葉天倫、鄭人碩、李辰翔。（記者陳奕全攝）

相關新聞

推薦新聞
中國女星大鬧迪士尼 園方：嚴重違規者禁止入園 中國女星大鬧迪士尼 園方：嚴重違規者禁止入園
2017/05/25 10:01
吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
2017/05/25 08:42
豬哥亮訃文跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事 豬哥亮訃文跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事
2017/05/25 14:23
林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
2017/05/25 11:58
以為老婆會回頭…王仁甫吵架季芹 宜蘭─頭城走3.5小時怒了 以為老婆會回頭…王仁甫吵架季芹 宜蘭─頭城走3.5小時怒了
2017/05/25 13:54
「愛犬投胎」險遭烹 陳喬恩暖救流浪狗 「愛犬投胎」險遭烹 陳喬恩暖救流浪狗
2017/05/25 14:08
「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二 「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二
2017/05/25 08:58
致意罹癌金宇彬？ 李鍾碩吐露震驚心情 致意罹癌金宇彬？ 李鍾碩吐露震驚心情
2017/05/25 15:06
（影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說... （影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說...
2017/05/25 12:06
女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員 女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員
2017/05/25 11:55
「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作 「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作
2017/05/25 12:13
江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
2017/05/25 11:05
（獨家）民視股東會爆衝突 股東包圍郭倍宏不給上台 （獨家）民視股東會爆衝突 股東包圍郭倍宏不給上台
2017/05/25 16:23
6歲包子妹畫出神作 曹格妻驚見女兒天份 6歲包子妹畫出神作 曹格妻驚見女兒天份
2017/05/25 10:16
陳昭榮宜蘭農舍違建未改善 遭罰12萬 陳昭榮宜蘭農舍違建未改善 遭罰12萬
2017/05/25 12:58
2千萬農舍違建恐遭拆 陳昭榮：照縣府規矩來 2千萬農舍違建恐遭拆 陳昭榮：照縣府規矩來
2017/05/25 13:04
邵庭自揭患妥瑞氏症 超愛小動物 邵庭自揭患妥瑞氏症 超愛小動物
2017/05/25 08:40
辣曬比基尼蜜桃臀挨罵 何超蓮氣喊不PO了 辣曬比基尼蜜桃臀挨罵 何超蓮氣喊不PO了
2017/05/25 13:47
朱相昱車藝蓮今大婚 放話要生5個 朱相昱車藝蓮今大婚 放話要生5個
2017/05/25 15:05
「冷涼卡好！」豬哥亮訃文曝光 「冷涼卡好！」豬哥亮訃文曝光
2017/05/25 14:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.