（影音）鄭人碩受封「台灣種馬」 徐麗雯虧：睡遍桃園以北旅社

民視《外鄉女》試片會；徐麗雯、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕民視週日十點文學劇《外鄉女》第三單元「第三力量」今舉辦試片會，導演葉天倫帶領劇中演員徐麗雯、鄭人碩、傅小芸、李辰翔、樊光耀、曹雅雯等人出席。徐麗雯在劇中飾演間諜小三，搭檔鄭人碩則是跟她在劇中一開始就上演親熱戲，讓她猛虧：「鄭人碩把桃園以北的旅社都睡過了」，導演葉天倫也讚他是「台灣種馬」，鄭人碩更自豪是「台版任達華」。

民視《外鄉女》試片會；樊光耀（左起）、曹雅雯、徐麗雯、傅小芸、導演葉天倫、鄭人碩、李辰翔。（記者陳奕全攝）

演藝圈才女徐麗雯頂著高學歷出道，這次在《外鄉女》展現千變萬化個性，讓她直呼：「都討厭自己了。」他的搭檔鄭人碩的好身材在電視前大放送，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，但他表示因為劇中角色的關係，常常給人很花心愛追女人的花名，強調本人是非常木訥不太會說話。

導演葉天倫則表示，雖然《外鄉女》三個單元都有親熱戲畫面，但這畢竟是人的本性、生活很重要的一部分，更說佩服徐麗雯跟鄭人碩，可以一次就拍到位。他拍攝兩人床戲時還清場，每次一喊卡，鄭人碩就拿厚棉被放在兩人中間，但徐麗雯表示根本不會在意，隔著浴巾也可以，還可以看一下有沒有反應，讓人笑到噴飯。《外鄉女》每周日晚上10點民視頻道播出。

民視《外鄉女》試片會；樊光耀（左起）、曹雅雯、徐麗雯、傅小芸、導演葉天倫、鄭人碩、李辰翔。（記者陳奕全攝）