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列黑名單！李明川曝最不願意合作的女藝人

2017/05/25 16:29

《李明川的真心不騙》新書堪稱家庭必備良書。（伊林娛樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民造型師李明川又出新書，這次他掏心掏肺推出《李明川的真心不騙》，一口氣推薦400款美妝品，而且保證是「家庭必備良書」！

為了證明「真心不騙、青春不變」李明川特別邀請好友王宇婕前來為新書站台，還特別祭出2張15年前他和王宇婕一起出席活動的壓箱寶照片，超用心的李明川甚至在新書記者會上穿著15年前的那件牛仔外套，簡直驚死人。

李明川（左）與王宇婕重現15年前一起出席品牌活動畫面。（伊林娛樂提供）

為了重溫當時情境，李明川還特別現場幫王宇婕塗唇膏，百分之百重現當年畫面。而且雖然經過15年，兩個人竟然都和當時一樣年輕，彷彿歲月從沒在他們臉蛋和身材上留下痕跡。

正因為兩人交情太好，李明川竟然大聲宣布：「王宇婕根本就是我最不願意合作的化妝女藝人黑名單」因為王宇婕眼睛大、皮膚保養好，每次合作根本不需要化整張臉，只要在眼妝、睫毛膏等局部加強就好，李明川覺得這樣「很沒成就感」。

王宇婕（右）帶著鮮花和禮物恭喜李明川出新書。（伊林娛樂提供）

《李明川的真心不騙》集結李明川22年來「活體實驗」集結於大成的結果，而且每支產品都是時下最夯、最有話題的美妝產品，王宇婕也覺得這本書太方便了，只要翻一翻就能找到適合自己的產品，再也不必花冤枉錢。

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