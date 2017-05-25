（圖輯影音）鄭人碩起生理反應 徐麗雯接招陪睡

〔記者陳奕全／台北報導〕民視上映中以楊青矗作品改編的《外鄉女》電視電影系列共3單元，耗資台幣5000萬，企圖忠實還原台灣1970年代氛圍。

民視《外鄉女》試片會；徐麗雯（右）、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝）

鄭人碩在第3單元中飾演工廠高層白領，有「影視界才女」之稱的徐麗雯則飾演藍領女領班，並與主管鄭人碩發生職場婚外情，而且劇中一幕工廠舞會中，鄭人碩以70年代風靡一時的「扭扭舞」在舞會中獨領風騷，充分顯現出白領階層的魅力與自大 。

民視《外鄉女》試片會；樊光耀（左起）、曹雅雯、徐麗雯、傅小芸、導演葉天倫、鄭人碩、李辰翔。（記者陳奕全攝）

鄭人碩、徐麗雯兩人首度演出床戲，女主角洗澡後穿著男主角上衣，男主角不搶回上衣就沒辦法上班，裸著上身的拉扯場面尤其親暱討喜，復古懷舊式的肉麻令人怦然心跳，從頭到尾一氣呵成毫不彆扭，但徐麗雯爆料，兩人拍攝時是隔著一床厚棉被，鄭人碩則馬上說是因為怕起生理反應被看到，所以一拍完就拿棉被蓋住，絲毫沒有浪漫情境。

民視《外鄉女》試片會；曹雅雯（左起）、徐麗雯、傅小芸。（記者陳奕全攝） 民視《外鄉女》試片會；徐麗雯、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝） 民視《外鄉女》試片會；徐麗雯、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝） 民視《外鄉女》試片會；徐麗雯、鄭人碩有激情床戲。（記者陳奕全攝） 民視《外鄉女》試片會；樊光耀（右）、曹雅雯參與演出。（記者陳奕全攝） 民視《外鄉女》試片會；曹雅雯以歌手身分參與演出。（記者陳奕全攝）