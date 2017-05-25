笑籲同志朋友要冷靜 唐綺陽：結婚比歧視更恐怖

唐綺陽替同志婚姻將受保障感到開心，但也笑稱「結婚比歧視更恐怖」。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大法官24日針對同性婚姻保障議題作出釋字第748號解釋，除認為《民法》中不允許同性婚姻的規定違憲，更要求2年內應修法保障同婚，讓台灣成為亞洲第一個合法同婚的國家。而一路挺同的國師唐綺陽也在臉書表達喜悅之情，但也開玩笑呼籲同志朋友要冷靜，「結婚簡直比被歧視還恐怖得多」。

唐綺陽呼籲結婚要想清楚，不要因為能結婚就非結不可。（翻攝自唐綺陽臉書）

昨下午大法官解釋不准同婚是違憲後，讓大票同志朋友淚灑司法院門口，而許多挺同的藝人也紛紛表達祝福。唐綺陽則在臉書逗趣發文表示連同志們都能嘗到結婚的恐怖滋味，「還是要勸大家不要為了把紅包賺回來，或終於能結婚就非結不可，本人真心認為結婚很恐怖，簡直比被歧視還恐怖得多，真的........」，更笑稱自己是隱藏版滅絕師太，似乎對婚姻很有感慨。

雖然唐綺陽表示對修法很有信心，但她也透露6、7月社會將會陷入撕裂的風暴中，恐怕會有對立衝突出現，不過這也是修法之路上的必要之惡，而8月則是修法的關鍵期，若順利度過事情將會愈趨明朗。

唐綺陽透露8月是修法的關鍵期，度過後事情將會明朗化。（翻攝自唐綺陽臉書）