《三流之路》收視一流 金智媛朴敘俊壓力大

金智媛（左）、朴敘俊主演的《三流之路》收視率成績亮眼。（CHOCO TV提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由南韓明星金智媛、朴敘俊主演的《三流之路》在南韓開播隨即拿下同時段收視第2名，讓兩個主角備感壓力。

金智媛、朴敘俊兩人雖然是首次合作，不過默契極好。朴敘俊在戲裡飾演曾經當過跆拳道國手，之後轉型為格鬥選手的運動員；金智媛則扮演擁有主播夢的百貨公司櫃姐。

曾經在《太陽的後裔》當中演「尹中尉」一角而受到劇迷喜愛的金智媛，坦承自己在拍攝《三流之路》時壓力很大，因為角色差異的關係，她已經使盡洪荒之力百分之百投入。

因為《她很漂亮》裡頭「池成俊」這個角色一夕爆紅的朴敘俊則表示：無論是《她很漂亮》或是《三流之路》，這兩部戲劇裡頭都有他本人的影子，不過，因為扮演角色擁有不同成長背景跟性格，演繹出來的結果也略有不同，他自己很緊張，希望大家會喜歡。

《三流之路》在南韓開播後，收視率成績亮眼，第二集收視率甚至比首播上升0.6％。這齣戲在台灣成績也不錯，5月22日開播後，連續兩天拿下CHOCO TV網頁版收視冠軍。