五月天特攝MV太感動 日本資深演員感動轉貼

〔即時新聞／綜合報導〕五月天最新MV《少年他的奇幻漂流》，斥資2千萬台幣，找來日本特攝英雄「奧特曼」合作，不但讓五迷驚訝，也讓不少特攝迷感動，在日本推特上也引起討論，連日本資深演員也忍不住在推特上分享。

五月天的《少年他的奇幻漂流》MV中，英雄「奧特曼」雖想幫助地球上的人類，卻遭受人們抗議反對而陷入苦惱，劇情也巧妙帶出歌詞中隱藏的涵義。由於找來奧特曼擔任主角，這支MV也引起特攝迷們的討論，許多特攝迷看到奧特曼苦惱，在雨中與主唱阿信對望，到最後倒地時，讓許多特攝迷看到都心酸了。

MV在日本推特上也引起討論，日本資深演員佐野史郎也被MV給感動到，在自己的推特分享，有網友告訴佐野MV中的另一個戴眼鏡的少年，其實是從五月天的另一支MV《頑固》延伸過來了，讓佐野再次被感動，雖後又分享了《頑固》MV在自己的推特上。

《少年他的奇幻漂流》不但出現延續《頑固》中的小梁家輝的角色串場彩蛋，有眼尖的五迷也發現，MV中那個著迷奧特曼的少年，正是五月天新巡迴演唱會《人生無限公司》串場電影裡的黃渤角色小時候，述說兩人的關係建立的起點，爾後的發展也出現在演唱會的串場電影裡，如此精心安排橋段，讓五迷們驚嘆連連。