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吳建豪宅男魂爆發 左砍蝙蝠俠右踢忍者龜

2017/05/25 13:29

吳建豪和張柏芝合作戲劇《如果，愛》。（環球提供）〔記者洪素津／台北報導〕「Van Ness」吳建豪點燃心中宅男魂！日前跟張柏芝合作戲劇《如果，愛》成為最受矚目的高顏值CP組合，另外吳建豪還是心繫音樂，為自己的新歌《玻璃屋》自製自編自導自剪全新MV，MV集結了他多年來珍藏的30隻經典公仔，還化身有超能力的帥氣公仔，在MV中左砍蝙蝠俠，右踢忍者龜，展開一場以寡敵眾的殊死戰。

吳建豪新MV召喚30隻公仔火爆大PK。（環球提供）《玻璃屋》的英文歌名叫做《Super Human》，也就是「超人類」。吳建豪從小就喜歡看動漫，對超級英雄情有獨鍾；他笑說自己私底下過著很宅的生活，根本就是十足的宅男！吳建豪透過這首歌想傳達的是，身為公眾人物感覺就像是活在一個透明的玻璃屋內，生活大小事都被放大檢視，「如果真的有超級英雄，他會不會渴望過平凡人的生活？」

吳建豪新MV召喚30隻公仔火爆大PK。（環球提供）這支MV的編、導、剪接、後製，吳建豪完全不假他人之手，花10小時不眠不休重剪及後製MV，而吳建豪的新專輯《#MWHYB音樂不羈》也入圍本屆金曲獎最佳演唱錄音專輯。他表示：「感謝有這麼多天使陪伴我走這條路，更感謝環球唱片公司信任我的選擇，挑選合作這張專輯的團隊。」

吳建豪新MV召喚30隻公仔火爆大PK。（環球提供）

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