以為老婆會回頭…王仁甫吵架季芹 宜蘭─頭城走3.5小時怒了
2017/05/25 13:54
王仁甫（後）和季芹（前）結婚10年感情甜蜜，但也有吵架的時候。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕5566成員、藝人王仁甫和季芹結婚10年，育有一對可愛子女，家庭生活相當幸福美滿，但夫妻沒有不吵架的，24日他和季芹上《小明星大跟班》時就聊到，有次他和季芹在車上大吵，老婆說要下車，他體貼怕路上危險，主動說：「我走，妳開車。」把車讓給對方開、自己走路，心裡期待著老婆會心軟回來載他，沒想到他最後竟走了3個半小時才回到家，對老婆絕情的舉動感到不可思議又憤怒，直說：「真的很過分！」
王仁甫說他認為老婆應該會心軟，於是刻意走在對方平常會開的路上，怕她回頭找不到他，沒想到走著走著，一路就從宜蘭市走了3個半小時回到頭城的家裡，還穿著夾腳拖，他直呼：「腳上都是水泡！」回到家後他下意識摸了車子，發現引擎蓋是冷的，「代表她根本沒來找過我！」氣得直罵老婆很過分，不過對於王仁甫的抗議，季芹則解釋她有叫小朋友打電話問爸爸需不需要回去載他，是王仁甫自己拒絕的，淡然表示：「戰爭也是他挑起的，就要承受合理的後果。」讓王仁甫哭笑不得。
季芹對老公的控訴相當淡然，認為對方自找的。（翻攝自YouTube）
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