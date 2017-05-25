安娜貝爾拍戲險遭降落傘勒斃 阿湯哥飛撲神鬼救援

《神鬼傳奇》記者會，阿湯哥親和力十足。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯來台宣傳重啟版《神鬼傳奇》，今早在東方文華飯店舉辦記者會。

阿湯哥昨一整天都在飯店休息，今早養足了精神開心步入記者會會場，趁著其他人都還在問好之際，阿湯哥就不停和現場媒體打招呼，親和力十足，「大家好嗎？很興奮又能回到這裡，這是我第四次來，每次都能充分感受到大家的歡迎和溫暖。」

阿湯哥是動作片巨星，女主角安娜貝爾瓦莉絲、蘇菲亞波提拉都大讚只要有阿湯哥在就備感安心，蘇菲亞說「真的在阿湯哥身上學到很多」、「有任何特技演出他都會全場確認完，再看著我的眼睛問我OK嗎。」

《神鬼傳奇》記者會，女主角安娜貝爾瓦莉絲、蘇菲亞波提拉都大讚只要有阿湯哥在就備感安心。（記者胡舜翔攝）安娜貝爾和阿湯哥在片中有場墜機戲，兩人要在零重力的狀態下演出，安娜貝爾提到「有一場我身上降落傘不小心被勾住，有這麼三秒鐘我脖子完全被掐住，這時候阿湯哥馬上說『不要擔心我來救妳了』，隨即替我解圍。」安娜貝爾也現場轉頭向一旁的阿湯哥道謝，讓阿湯哥露出靦腆的笑容。

阿湯哥也說，其實零重力戲根本無從練習，雖然他現場看起來很放鬆，但其實比平常更集中注意力。

《神鬼傳奇》記者會。（記者胡舜翔攝）該場戲耗時2天連拍64個鏡頭，該場戲機上攝影人員都帶著嘔吐袋邊拍邊吐，導演艾力克斯寇茲曼笑說，「其實我是膽小鬼，幸好我必須待在地面上監控小螢幕。」

阿湯哥今晚6點30將與蘇菲亞、安娜貝爾、艾立力斯一同出席美麗華大直影城一樓水舞廣場電影首映紅毯，和台灣影迷近距離接觸。

《神鬼傳奇》6月7日在台上映。