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阿信的香港奇幻冒險 從礦泉水到雞蛋仔

2017/05/25 11:45

阿信在舞台上是屬於所有歌迷的。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天完成香港10場「人生無限公司」演唱會，下一站是哈爾濱。在香港待的時間雖長，但主唱阿信多半只能窩在飯店房間寫歌，好不容易跑出去冒險，給自己的「街頭慶功宴」，吃的是香港平民小吃雞蛋仔。

阿信談到：「10場達陣，不留餘力，在終點時分，空氣中只剩下你們的歌聲。我為自己辦了一場街頭的慶功宴，紀念自傳裡熱情交織的10個夜晚。」他並拍照分享手中拿著吃了一口的雞蛋仔。

之前在香港某場演唱會上，阿信聽團員各自談到休息沒唱的一天做了什麼事，結果自己爆料：「我昨晚在香港做了一個大探險，就是到飯店櫃台樓下投了一瓶礦泉水，然後又回房間了。」當時怪獸忍不住驚嘆：「哇！好冒險呀！」

阿信在香港街頭吃到雞蛋仔已很開心。（翻攝自臉書）

阿信人氣太旺，其實是難以到香港街頭趴趴走，加上「歌債」太多，即使是休息日，也得待在飯店房間找靈感寫歌。

相對於石頭在香港搭公車去探險，冠佑搭地鐵一日遊，怪獸曾去周星馳《喜劇之王》場景石澳致敬星爺，另外也和老婆去了中環石板街走走，瑪莎和老婆看了香港老街，喝了啤酒，阿信的「奇幻冒險」雖然平凡而簡單，但能吃到街頭雞蛋仔已是一種快樂。

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