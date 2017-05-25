紅腫臉掰掰…舒淇獨門抗過敏法94狂
2017/05/25 12:35
〔娛樂頻道／綜合報導〕國際影星舒淇身材保養得宜，41歲仍被許多人視為女神，不過她長期受皮膚過敏困擾，不僅曾被拍到全臉纏滿紗布只露出眼睛離開醫院的照片，也曾在社群網站PO過臉部紅腫照，但她近日受邀出席坎城影展，卻展現完美妝容，看不出過敏痕跡，令許多網友十分好奇她是如何解決過敏問題的，隨後她也公開她的妙招，卻讓網友笑得東倒西歪。
舒淇出席坎城影展時展現完美妝容，引起網友好奇她的抗敏妙招。（路透）
許多人好奇她究竟有什麼抗過敏妙招，她今為網友解惑，除了感謝化妝師的巧手，替她遮住臉上過敏部位，晚上回房休息就祭出她的獨門抗敏法，就是穿著長袖帽T外套，並把拉鍊拉上蓋住整張臉，完全把臉跟外界隔離，笑說：「隔絕敏感源睡之終極法，願今晚好夢不再癢醒。」活像木乃伊的獵奇模樣，讓網友看了忍不住笑翻。
舒淇公開她的獨門抗敏法，把自己包得像木乃伊，笑翻網友。（翻攝自臉書）
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