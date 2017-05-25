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6歲包子妹畫出神作 曹格妻驚見女兒天份

2017/05/25 10:16

曹格6歲女兒Grace感冒在家休息，早起畫畫的作品嚇壞網友和媽媽。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手曹格和老婆吳速玲育有一對可愛的兒女，其中6歲的「包子妹」Grace因如蠟筆小新般的滑稽濃眉和率真個性，演出實境秀《爸爸去哪兒》，短短幾集就迅速征服大批網友，近日Grace感冒不適沒有去上學，卻自己早起畫畫，吳速玲一早便看到女兒畫了半隻未完成的豹，沒想到買完早餐回來就看到完整版，畫工之精緻讓她嚇得直呼：「她沒學過畫畫啊！」

曹格老婆吳速玲看到女兒在畫豹，讓她看到女兒的藝術細胞。（翻攝自臉書）吳速玲先前就透露過她的教育方式就是讓孩子盡早獨立，認為很多時候讓小孩做自己，就會看到他們真正的樣子，她買完早餐回到家，看到Grace已把那隻豹完成，畫工非常精緻美麗，她直呼：「天哪！真的是天份！這時候做媽的心理，是無法用言語形容的，她沒上過畫畫課！」驕傲的說：「我的小小藝術家！」看來她讓孩子做自己的教育模式，真的挺有成效。

買完早餐回來就看到愛女已完成畫作，忍不住驚呼：「她沒上過畫畫課啊！我的小小藝術家！」（翻攝自臉書）

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