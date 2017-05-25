吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底

林心如（左）和霍建華（右）被爆料未領證非法同居，日前發聲明反擊。（林心如工作室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林心如去年和霍建華結婚，10年好友變情人，超浪漫情節與登對的外型，讓他們備受祝福，認為是演藝圈內的金童玉女。不過，今年剛喜獲女兒的夫妻倆，卻被中國名嘴信誓旦旦爆料，2人沒有領結婚證，是非法同居，還大放厥詞說：「若說錯，歡迎立即起訴。」此舉立刻惹怒霍建華，連個性溫和的他都難得動怒，發聲明澄清之外，也堅持要告到底。

中國名嘴宋祖德爆料霍心夫婦未領證、非法同居，卻在他們發聲明後心虛刪文。（翻攝自微博）

據《蘋果日報》報導，霍建華林心如結婚後就分隔兩地忙工作，好不容易有機會相聚，竟又不得安寧，中國名嘴宋祖德在微博聲稱是2人粉絲，卻寫一篇以「霍建華林心如竟沒有領結婚證」為標題的文章，立即在網路上瘋傳，但該文文末竟花300字介紹一位命理師，透露對方只收地攤價，被認定為胡謅的文章，但因該不實文章被瘋傳誤導大眾，小倆口除了發聲明澄清早已「依法辦過結婚手續」，也堅持要「依法究辦謠言製造者」。