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首頁 > 婉君推

（獨家）索非亞遭圍剿為何沒聲援？唱片圈姪女說話了

2017/05/25 08:25

索非亞因《通靈少女》紅遍全台。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者賀靜賢／台北報導〕公視、HBO《通靈少女》播映期間紅全台，劇中「小真」的原型、靈媒「索非亞」劉柏君跟著爆紅。索非亞已未再從事「通靈」，仍因鋒頭過健，引來風水命理師江柏樂等人的批評，一度要引發風水PK通靈之戰，因索非亞並未積極回應，因而平息。

索非亞日前接受名律師呂秋遠電台訪問，提到自己「家庭正常」，指父母根本不需要她去當靈媒賺錢，生活也很簡單，所以可以照自己人生規畫生活。她與娛樂圈雖不熟，但其實姪女Dillon也在娛樂圈，在知名唱片公司當企畫，同事最近才知道她有個超紅的「通靈」阿姨。

索非亞的姪女Dillon。（讀者提供）

Dillon跟索非亞有一家人的「樣子」，索非亞是外婆的外甥女，因此是表姨；她表示家族很親近，並不覺得索非亞「很特別」，就與一般人無異；但在《通靈少女》大紅後，家人會討論到索非亞的「功力」，也去買她的書，看她上電視節目，覺得對索非亞很佩服。Dillon也說，家人並不迷信，也從沒聽過有自己親族的事情託索非亞「通靈」，與索非亞「死者已矣」的立場一致。

對於前些日子風水界或外人攻擊阿姨，Dillon覺得「公道自在人心，全家人都覺得不需要特別出面替她抱屈」。

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