宅男女神強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟

邵庭有宅男女神封號。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「宅男女神」邵庭被爆在臉書介紹產品違反公平交易原則，她還強勢要求「不能退貨」、「不要問問題」，被指已違法。昨晚深夜，邵庭早一步透過臉書，澄清自己做事情一向坦蕩蕩。

據《壹週刊》報導，近期與邵庭合作廠商爆料，指她在臉書直播置入產品時，任意更改客戶檔期，導致客戶安排好的配套都白費，爆料者說：「邵庭答應過的事情會反悔，態度強硬令人傻眼，而且她直播時都說是自己使用所以推薦，不是業配文，這明顯不是事實。」

邵庭疑似在網路直播置入不少產品。（翻攝自邵庭臉書）

另有網友投訴邵庭在臉書代購設置的遊戲規則，根本公然違法，因為她規定「不給退貨、不能提問，完全忽略消費者權益」；網友表示：「邵庭在直播時說，她不是企業，不用遵守。」而根據4月29日邵庭貼文也明白告知：「吵著要退貨，姐。不。會。理。你」、「任何一個資料都不准寫錯！」、「任何狀況都不准私訊姐，不需要解釋為什麼，就是不可以！」

昨晚深夜，邵庭透過臉書，表示已獲悉媒體今天將揭露她遭投訴新聞，她澄清從沒推薦爆料者販售產品，「每一次業配圖文合作，我都會標明是邀稿試用，每一次的直播如果是業配，我也都會說這是廠商請我試用的」，她說自己不會刻意躲避不回應，因為自己做事情坦蕩蕩。

邵庭認為，業配沒有不好，不好的是那些根本沒有真的試用、沒有真的體驗就隨便推薦的業配，「演藝產業在轉型，網路業配是一種新型態廣告，我推薦的每個東西，絕對自己試吃試用，真的有感、喜歡才會推薦。」