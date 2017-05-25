開唱飆速完售 鄭宜農笑嗆前夫「不是只有滅火器...」

鄭宜農巡迴最終場完售 楊大正驚喜表示比滅火器還快。（火氣音樂提供）〔記者洪素津／台北報導〕鄭宜農暌違6年發行全新專輯《Pluto》，不僅專輯找來金曲陣容-李欣芸、盧凱彤及安溥助陣，發片巡迴演唱會也是星光閃閃，演唱會嘉賓包括萬芳及Ciacia何欣穗及黃小楨，扎實的演出內容讓歌迷大呼值回票價，卻也讓鄭宜農本人高喊：「每場嘉賓都那麼強，壓力很大耶！」本週五將在台北華山Legacy舉辦最終場，千餘張門票在演出前三天宣布完售，首次達成千人演唱會完售紀錄，鄭宜農開心的說：「不是只有滅火器有票房好嗎？」

桂綸鎂發現宜農已經蛻變成一個「很有故事的女人」。（火氣音樂提供）鄭宜農的好人緣充分表現在這張專輯的製作及演出陣容，金馬影后桂綸鎂更特地自拍短片幫忙宣傳，兩人去年在日本富士搖滾音樂祭（Fuji Rock）結緣，由於興趣相投加上許多共同朋友，兩人回國後持續聯絡，鄭宜農在專輯發行前便先把整張專輯給小鎂聽，桂綸鎂說聽完整張專輯後，才發現鄭宜農已經蛻變成一個「很有故事的女人」。

週五（5/26）演唱會，鄭宜農透露除了有嘉賓黃小楨之外，更有特別編制的管樂及舞台設計，從專輯籌劃到巡迴，辛苦一整年，終於達成演唱會完售目標，宜農除了感謝製作團隊辛勞及歌迷肯定，也表現出繼續向前的企圖心，「我的個性就是一定會想更多更好玩的計劃」。