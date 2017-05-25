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金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...

2017/05/25 07:12

韓媒報導金宇彬原想隱瞞父母，獨自接受化療。（翻攝自STARNEWS）〔記者陳立妍／綜合報導〕韓星金宇彬昨透過經紀公司sidusHQ向外界公開罹患鼻咽癌的消息，根據韓媒報導，金宇彬原先甚至想隱瞞父母接受化療，甚至為了擔心延誤新片《竊聽》拍攝進度，一度想延後治療，最後在周遭人士及《竊聽》導演崔東勳的說服下，才決定停工進行藥物及放射治療。

根據韓媒《STARNEWS》報導，金宇彬近期在投入《竊聽》拍攝前期作業時，經常流鼻血且喉嚨腫脹，趕在電影正式開拍前到醫院進行全身檢查，才確診罹患鼻咽癌。金宇彬原本想瞞著父母獨自接受治療，但最後選擇透過公司向外界說明自己的健康狀況，比起透過媒體報導曝光，金宇彬本人、父母及公司都同意向外界公開病情。而《竊聽》劇組也認為，雖然公開病情會讓家人擔心，但身為公眾人物為了避免產生不必要的誤會，且為了讓金宇彬安心接受治療，公開病情似乎是最正確的判斷。

昨金宇彬罹癌的消息傳開後，有酸民質疑他藉機逃兵，但該報導指出他身為公眾人物，向大眾公開自己的病情需要很大的決心，痛斥在此時向金宇彬「丟石頭」無疑是一件殘忍的事。

此外，除了新片《竊聽》的拍攝進度將受到影響，經紀公司也已著手調整金宇彬的廣告、雜誌拍攝行程，而公開病情後，公司協調金宇彬的工作行程也能避免因此衍生其他誤解，這是他選擇坦白病情的原因之一。

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