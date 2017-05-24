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首頁 > 婉君推

16年閨密鬧翻 林予晞「想把妳推下海」

2017/05/24 23:31

林予晞（左）遇到帥氣潛水教練。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕 TVBS推出全新旅遊實境節目《閨蜜愛旅行》，女明星隱藏版「閨蜜組合」大公開，除了介紹最私房、最有趣的景點跟玩法，在旅途中考驗彼此的「真情」。首集由袁艾菲與林予晞打前鋒，前往關島展開「放鬆之旅」，首次一起「工作」跟「旅行」，而從高中起就將袁艾菲視為偶像的林予晞則調皮地說：「期待可以把學姊推入關島的湛藍海中，一定會很好玩。」

袁艾菲大膽挑戰高空滑索。（TVBS提供）

兩人在關島挑戰極限，袁艾菲大膽挑戰高空滑索，不會游泳的林予晞則是抱著忐忑的心情體驗水肺潛水。袁艾菲一套上滑索裝備，就拚命哀號想耍賴，不時大喊：「林予晞，我恨妳！我不該跟妳一起來上通告的！」纖瘦的林予晞則是一背上水肺器材，立刻緊張到胡言亂語，但在教練的帶領下，很快地進入狀況，恣意徜徉在海底世界，讓體驗滑索完的袁艾菲隔著玻璃超眼紅，袁艾菲說：「這樣真的不算職場霸凌嗎？我也想當小美人魚啊。」

袁艾菲（左）、林予晞16年友情首次出遊。（TVBS提供）

本來以為林予晞的「美人魚」，已夠惹惱袁艾菲，看到林予晞帥氣的潛水教練，即使已離開海底，仍緊牽著林予晞的手不放，袁艾菲忍不住打斷兩人漫步海岸的甜蜜時光，袁艾菲嗆：「好了喔！已經上岸了不用牽這麼緊吧！」

袁艾菲（左）眼紅林予晞潛水當小美人魚。（TVBS提供）

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