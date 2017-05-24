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被小S揍人偶出氣 林志玲本尊現身啦！

2017/05/24 23:04

林志玲（中）首映後突然現身，和小S大擁抱。（凱擘提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「小S」徐熙娣與蔡康永合作的電影處女作《吃吃的愛》，今晚在台北信義威秀舉辦首映，片中飾演小S姊姊的林志玲雖缺席，但仍錄VCR在現場播放，小S除了吐槽，還揍林志玲的人偶出氣。沒想到首映結束後，林志玲竟然驚喜現身，兩人再度擁抱和解。

林志玲突然現身，導演蔡康永（左）與小S（右）都超驚喜。（凱擘提供）

林志玲在預錄影片中質問小S：「妳今天沒說我壞話吧？」結果小S立刻吐槽：「大家看完電影一定覺得小S演得好好，林志玲還好吧？」更虧她的古裝扮相：「哪有古代人長這麼高，還露奶！」最後更戴上拳擊手套狂打林志玲充氣人偶，宣告自己才是女主角。

林志玲（左二）從歐洲回來直奔戲院，還送花給小S（左）。（凱擘提供）

不過當《吃吃的愛》首映後，林志玲突然現身，全場都超級驚喜。原先在歐洲工作的她，一結束就直奔戲院，更說：「飄洋過海就是為了趕回來參與康永哥和S重要的日子，給他們獻上最誠摯的祝福～希望票房大賣！」兩人上演擁抱大和解，小S不改搞笑本色直說：「妳可不可以去換個衣服，我要去喝醉了。」《吃吃的愛》5月27日在台上映。

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