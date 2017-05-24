限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

最醜女團添新血！ 網軍狂酸「哪來的村姑」

2017/05/24 22:40

最醜女團「Sunshine」近日公開新團員照片。（合成圖，翻攝自Sunshine微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女團「Sunshine」由5位高中女生組成，因長相獨特、歌聲出眾，遭網友毒舌後爆紅，受封「史上最醜女團」。日前其中3名成員向公司解約，加入3名正妹成員，近日又宣布加入一名新成員，驚人顏值和歌聲再度引起網友熱議。

「Sunshine」目前僅剩Cheryl（左）和Nancy（右）（翻攝自Sunshine微博）

「Sunshine」昨日公開新團員宋秋茹的宣傳照和唱歌影片，長相和歌唱實力瞬間引起關注，遭網友猛酸，「哪來的大村姑」，更有網友直接幫她修圖，宋秋茹不但沒有生氣，還轉發圖片「謝還是要謝的，就是臉還有點歪能不能再調一下」，笑稱要網友幫她把圖修得夢幻點。

「Sunshine」原由5名女高中生組成。（翻攝自微博）

「Sunshine」自從Cindy、Abby、Dora和公司解約跳槽後，又加入3名正妹成員Mio、Jennie、Oneone顏值瞬間提高，但3人又另組子團「Sunshine-Future」。新團員照片一公開，立刻引來網友諷刺，「這女團還招人？，您看看我可以嗎」、「噗..我笑出了聲」、「還我Cindy」。

「Sunshine」的3名正妹團員。（翻攝自Sunshine微博）

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人 豬哥亮生前最後獨白曝光 「如果我走了...」逼哭人
2017/05/24 16:51
金宇彬罹癌鼻血直流 為不拖延劇組進度遲就醫 金宇彬罹癌鼻血直流 為不拖延劇組進度遲就醫
2017/05/24 21:24
金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」 金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」
2017/05/24 16:48
金宇彬罹癌停工 竟遭酸民指責是逃兵 金宇彬罹癌停工 竟遭酸民指責是逃兵
2017/05/24 17:24
隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌 隋棠幫Lucy換髮型 粉絲看完直喊萌
2017/05/24 14:33
阿湯哥飯店閉關 野生刀腿女在「這」捕獲！ 阿湯哥飯店閉關 野生刀腿女在「這」捕獲！
2017/05/24 16:05
出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出 出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出
2017/05/24 17:07
同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了 同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了
2017/05/24 17:26
開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾 開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾
2017/05/24 14:56
（影音）「我為你罵周玉蔻邪惡」 小S逼陳建州包場 （影音）「我為你罵周玉蔻邪惡」 小S逼陳建州包場
2017/05/24 20:12
鄭爽 「雙胞胎」替身曝光 曝耍大牌真相 鄭爽 「雙胞胎」替身曝光 曝耍大牌真相
2017/05/24 18:10
（專訪）「最美苦旦」張玉嬿靠吃紓壓 半百凍齡秘訣靠這招 （專訪）「最美苦旦」張玉嬿靠吃紓壓 半百凍齡秘訣靠這招
2017/05/24 19:38
亞莉安娜哭整晚？ 雙眼紅腫搭專機離開傷心地 亞莉安娜哭整晚？ 雙眼紅腫搭專機離開傷心地
2017/05/24 20:51
嬌妻孕肚藏不住 男星「奉子成婚」證據曝光 嬌妻孕肚藏不住 男星「奉子成婚」證據曝光
2017/05/24 17:48
（影音）被拱三點全露謝客 小S：我乳頭太長 （影音）被拱三點全露謝客 小S：我乳頭太長
2017/05/24 19:44
隋棠老公「找事做」開餐廳 就是打死不生第三胎 隋棠老公「找事做」開餐廳 就是打死不生第三胎
2017/05/24 16:59
（影音）世界房產超過50棟 譚詠麟卻在台灣跌一跤 （影音）世界房產超過50棟 譚詠麟卻在台灣跌一跤
2017/05/24 16:01
同婚釋憲》曾說我們不是妖怪 蔡康永再度表態挺同婚 同婚釋憲》曾說我們不是妖怪 蔡康永再度表態挺同婚
2017/05/24 17:40
坎城紅毯沒人拍 中國國民初戀微尷尬 坎城紅毯沒人拍 中國國民初戀微尷尬
2017/05/24 18:12
D奶主播「卸貨」生雞寶 小開老公全程幫攝 D奶主播「卸貨」生雞寶 小開老公全程幫攝
2017/05/24 21:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.