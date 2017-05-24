最醜女團添新血！ 網軍狂酸「哪來的村姑」

最醜女團「Sunshine」近日公開新團員照片。（合成圖，翻攝自Sunshine微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女團「Sunshine」由5位高中女生組成，因長相獨特、歌聲出眾，遭網友毒舌後爆紅，受封「史上最醜女團」。日前其中3名成員向公司解約，加入3名正妹成員，近日又宣布加入一名新成員，驚人顏值和歌聲再度引起網友熱議。

「Sunshine」目前僅剩Cheryl（左）和Nancy（右）（翻攝自Sunshine微博）

「Sunshine」昨日公開新團員宋秋茹的宣傳照和唱歌影片，長相和歌唱實力瞬間引起關注，遭網友猛酸，「哪來的大村姑」，更有網友直接幫她修圖，宋秋茹不但沒有生氣，還轉發圖片「謝還是要謝的，就是臉還有點歪能不能再調一下」，笑稱要網友幫她把圖修得夢幻點。

「Sunshine」原由5名女高中生組成。（翻攝自微博）

「Sunshine」自從Cindy、Abby、Dora和公司解約跳槽後，又加入3名正妹成員Mio、Jennie、Oneone顏值瞬間提高，但3人又另組子團「Sunshine-Future」。新團員照片一公開，立刻引來網友諷刺，「這女團還招人？，您看看我可以嗎」、「噗..我笑出了聲」、「還我Cindy」。

「Sunshine」的3名正妹團員。（翻攝自Sunshine微博）