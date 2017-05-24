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男星再婚小三 首談前妻：還是朋友

2017/05/24 22:15

陳赫長期身陷出軌風波。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國綜藝節目《奔跑吧》固定主持群之一的演員陳赫，2013年時和國中時就認識的女友許婧愛情長跑13年結婚，當時成為演藝圈的佳話。怎料，2015年陳赫就被爆出出軌已婚女星張子萱，雖然事後兩人都亮出離婚協議書，但還是被網友撻伐是「雙雙出軌」。而近日，陳赫首度在節目中談及婚姻和前妻，除了多度搓手語頓，也直言離婚這塊是他在網路上最害怕碰觸的地方。

陳赫的前妻許婧（左）和現任老婆張子萱（右）。（合成圖，翻攝自許婧、張子萱微博）

陳赫近日上綜藝節目《拜託了冰箱》，難得公開談論到前妻許婧，他表示因為自己是藝人，對於網路上酸言酸語也就這樣挺過來了，但是前妻只是普通人，面對網友的謾罵一定受不了。此外，他也表示兩人真的是好朋友，很多東西都過去了，現在彼此也都過得很好。此外，陳赫也說自己真的很害怕網路，曾經有一段時間因此足不出戶，甚至有非常嚴重的抑鬱。

陳赫首次在鏡頭前談論前妻。（擷取自YouTube）

隨後，主持人何炅也疑惑為什麼陳赫會答應來上節目，畢竟談到冰箱就一定會提及家人與婚姻。對此，陳赫表示其實他上節目之前，有傳過訊息給前妻，前妻也認為可以講這件事，並且他認為雖然他的團隊會希望他不要多談，但這件事對前妻造成很大傷害，竟然有機會可以澄清，他不想要放過。

相關影片：談前妻約從34：10開始（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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