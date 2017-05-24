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（獨家）張甯兒暴瘦皮包骨 竟是罹患胃潰瘍

2017/05/24 21:14

張甯兒因工作飲食不正常而罹患胃潰瘍，整個人暴瘦。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕前「黑澀會美眉」張甯兒（原藝名：筱婕）日前在臉書PO出最新穿搭照，纖細的身材讓粉絲驚呼「瘦到好恐怖」！不過據了解，她前陣子因為工作太忙碌，飲食及作息不正常，導致腸胃出問題，整個人暴瘦，去醫院檢查後才發現是罹患胃潰瘍。

張甯兒過去體重還有39公斤，身形看起來還是很削瘦。（經紀人提供）

張甯兒從《我愛黑澀會》出道，目前已轉型為平面模特兒，大多在網路分享服裝以及美妝，臉書粉絲團更擁有超過64萬粉絲，現在的她少了以往的稚氣，一頭長髮更添女人味，雖然鮮少在螢光幕，但人氣反而更旺。3、4個月前她因為工作滿檔，還時常要到海外工作，有時一忙起來，不是忘記吃飯，就是強忍著肚子餓繼續工作，讓身高158公分的她，體重從原本的39公斤，掉到剩下35.5公斤，因為本身就體型就很削瘦，少了這3.5公斤讓她更顯骨瘦如柴。

張甯兒過去體重還有39公斤，最近因胃潰瘍爆瘦剩35.5公斤。（經紀人提供）

某次朋友見到張甯兒，驚覺她瘦得不像話，直呼：「怎麼都沒好好吃飯？」接著再三叮嚀她趕快去看醫生，加上有些廠商也覺得她太過單薄，這才讓張甯兒開始緊張，擔心會因此影響到工作，為了自己的健康，她後來到醫院做了詳細的檢查，才得知其實在不知不覺中，已經患有胃潰瘍。

張甯兒過去體重還有39公斤，身形看起來還是很削瘦。（經紀人提供）

她的經紀人表示：「目前張甯兒開始吃中藥調理身體，家人會特別煮一些營養的食物，她都有乖乖吃飯，身體也逐漸恢復中，希望喜愛她的粉絲們不要擔心，同時感謝大家對她的關心。」張甯兒過去曾組少女團體「黑Girl」（前身黑澀會美眉）發片，成員之中與「丫頭」詹子晴跟「Apple」黃暐婷比較常聯絡，她羨慕詹子晴很會理財，也期許自己能全力衝刺事業，早日能幫家人買房子。

張甯兒（右起）曾參加方志友與楊銘威婚禮伴娘。（經紀人提供）

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