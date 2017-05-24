張玉嬿12年後重返台劇 第一媳婦甩苦情形象

張玉嬿暌違台灣螢光幕12年，接下新戲《一家人》。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張玉嬿暌違台灣螢光幕12年，最近接下三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》，劇中飾演思想前衛的媽媽，與4個女兒韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒，由這個家庭發展出許多貼近生活的家庭故事。過去從未拍過台灣ON檔長壽劇的她，對於接下來要長期抗戰，她表示了解大概狀況，笑說：「我知道拍攝狀況會很驚人，但已做好心理準備。」

張玉嬿風采依舊。（三立提供）

張玉嬿出道的第一部作品《末代兒女情》就入圍金鐘獎最佳女演員，曾演過「花系列」的《七夕花》，更因拍了《驚世媳婦》爆紅，當時在台灣有「第一媳婦」之稱。這次她重返台灣電視劇，在新戲《一家人》中的角色有自己的想法，更具十足韌性撐起家庭，顛覆一般戲劇裡媽媽的悲情形象，她笑說：「以前一直不懂為何戲劇中的媽媽一定要逆來順受，因為戲劇是一種潛移默化的工具，應該要讓女生知道該如何過生活，要有自主權。」另外，在穿著上也非常有現代感，張玉嬿說：「拍攝到現在都覺得有趣，戲劇調性明亮輕鬆，改變了我對台灣長壽鄉土劇的想法。」

張玉嬿有「第一媳婦」之稱。（三立提供）

談起劇中飾演她的4個女兒，張玉嬿誇獎她們非常活潑可愛，反而自己比較怕生，她笑說：「她們覺得媽媽比她們還玉女。」此外，拍攝到現在，張玉嬿最愛便當，她說台灣便當真的很好吃，我每次都吃光。

張玉嬿戲裡4個女兒活潑可愛，反而自己比較怕生。（三立提供）

許多年不見，張玉嬿雖然已經51歲，但無論是外貌或是身材維持的相當好，她謙虛表示現在比以前胖了好幾公斤，因為3年前鼻子突然過敏、身體輕微倦怠，加上感受到代謝變慢，醫生告訴她除了注意飲食，就是要用運動幫助改變，於是開始上健身房，她笑說：「一開始都是快走，看到跑步機旁的白髮阿伯跑了30至40公里而且都不喘，感覺很輕鬆，我告訴自己即使再累也不能下跑步機，加上我看起來也不是很虛弱，就這樣堅持，讓身體適應。」自此開始維持每週3天，一次1小時的運動習慣，無論是身體還是身材都明顯變好了。