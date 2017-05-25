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27歲金宇彬罹鼻咽癌 每10萬人有1人得病

2017/05/25 07:05

金宇彬2月曾3度來台會粉絲。（記者朱沛雄攝）〔記者陳立妍／綜合報導〕27歲的金宇彬4年前因夯劇《繼承者們》爆紅，與金秀賢、李敏鎬、李鍾碩等男神並列韓流4大天王，2月才來台會粉絲的他昨驚傳近日因身體不適就醫，確診罹患鼻咽癌，已開始進行藥物治療和放射治療，令廣大粉絲心急如焚。

經紀公司雖未透露金宇彬是否有家族病史，但根據耳鼻喉科主治醫師李佳融推測，應是遺傳原因導致他年紀輕輕就罹患鼻咽癌，和抽菸並無太大關聯。韓媒則報導，根據醫學界研究，雖然全球每10萬人就有1人得鼻咽癌，但在中國南部地區的罹病率高於其他地方約30倍，而在台灣、香港、印尼的罹病率也高於其他地區 。

金宇彬昨驚傳罹患鼻咽癌，令粉絲十分震驚。（記者王文麟攝）昨與金宇彬交往2年的申敏兒透過經紀公司發聲明，表示會幫助金宇彬接受治療。雖然金宇彬病情發現得早，接受治療的時機並不算晚，但據悉申敏兒依舊受到不小的打擊，韓媒也認為她低調未多回應的態度是明智之舉。

金宇彬（右）和申敏兒前年因合拍廣告擦愛火，是南韓演藝圈的銀色情侶代表之一。（翻攝自網路）

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