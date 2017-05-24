潘瑋柏破億金住進華納天王宮 林俊傑表示...

潘瑋柏今晚在北京舉辦簽約記者會。（華納提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕華納今在中國北京的水立方替潘瑋柏舉辦簽約記者會，記者會斥資800萬元台幣高規格打造，再加上破億簽約金，看得出華納對潘瑋柏的重視。華納大中華區總裁陳澤杉說，在簽進潘瑋柏之前，他有和旗下藝人們通知這件事，避免他們覺得不平衡，他也打給林俊傑告知這件事，JJ則回：「很好啊！很好的事情。」大家都非常歡迎他的加入。

潘瑋柏簽約加盟華納。（華納提供）

陳澤杉也解釋，之所以大手筆選在水立方，是因為水立方在奧運時期出過不少世界冠軍，他也期望潘瑋柏未來能在唱跳歌手界中闖成冠軍。陳澤杉並說，預估潘瑋柏在3年內可以給華納帶進6億元商機，他也允諾今年8月要幫潘出新專輯，並規劃在明或後年舉辦世界巡演。

潘瑋柏笑說，陳澤杉從他出第二張專輯時就一直想要找他談合作，當時他在某間服飾店遇到陳澤杉，過去打個招呼後陳澤杉就跟他說：「我們來聊聊吧！」但礙於當時還有合約在身，因此沒有真的「聊聊」；後來潘瑋柏搭高鐵時，又在車上遇到他，陳澤杉依然問他：「我們來聊聊吧！」讓潘瑋柏戲稱有種劉備三顧茅廬諸葛亮的感覺，最後陳澤杉花了一年半的時間成功說服他。