（專訪）「最美苦旦」張玉嬿靠吃紓壓 半百凍齡秘訣靠這招

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／專訪〕「最美苦旦」張玉嬿相隔12年重回8點檔戰場，接拍三立新戲《一家人》。50歲的她，多年沒接拍台語劇，光短短2句台詞就讓她緊張到冒汗。平常則靠吃東西來紓壓，自爆「沒辦法餓肚子」，曾一個人嗑掉一桶家庭號冰淇淋，完全不忌口，甚至連凍齡秘訣也相當簡單，全都歸功於媽媽生得好。

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

她透露接拍《一家人》初期，台語台詞講得超卡，簡單台詞也要反覆練習，每個人都是她的台語小老師，光一句「我有煮一碗紅豆湯放在冰箱」，就讓她練習整整一天，直到隔天早上都還記得，導演在片場受不了直呼：「台詞很簡單，拜託你不要再唸了」。

她年齡半百卻保養有方，外貌與過去相差無幾也沒皺紋，被問到凍齡祕訣，她表示向來秉持懶人保養法，不擦化妝水、不愛敷臉，甚至從不做臉，一切全歸功媽媽生得好，「像我媽她現在80幾歲，皮膚也都沒什麼皺紋」，並自爆心情愉快最重要。不僅如此，她更提出疑問，直呼：「我不懂為什麼大家要擦化妝水啊，擦了馬上就乾了啊，我只擦乳液和精華液。頂多現在熬夜拍戲，偶爾會敷個臉」。

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

不過她外貌雖維持的好，但體力卻大不如前，她透露前兩三年，體質突然大轉變，變成過敏體質，鼻子癢到睡不著，讓她意識到年紀到了，「醫生告訴我，靠運動可以改善，我從那時候開始維持運動習慣，一星期去2、3次，先上跑步機快走，接著重訓，1次1小時，鼻子過敏改善很多」。

至今仍單身的她，過去曾與謝祖武有段情，她透露已經超過10年沒跟對方連絡，至今身邊仍沒伴。受訪時，她也開出擇偶條件，表明喜歡「有內涵、聊得來、喜歡旅行、愛小動物」的男性，問到外型她則想了超久，害羞透露只要看得順眼就好。