限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）「最美苦旦」張玉嬿靠吃紓壓 半百凍齡秘訣靠這招

2017/05/24 19:38

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／專訪〕「最美苦旦」張玉嬿相隔12年重回8點檔戰場，接拍三立新戲《一家人》。50歲的她，多年沒接拍台語劇，光短短2句台詞就讓她緊張到冒汗。平常則靠吃東西來紓壓，自爆「沒辦法餓肚子」，曾一個人嗑掉一桶家庭號冰淇淋，完全不忌口，甚至連凍齡秘訣也相當簡單，全都歸功於媽媽生得好。

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

她透露接拍《一家人》初期，台語台詞講得超卡，簡單台詞也要反覆練習，每個人都是她的台語小老師，光一句「我有煮一碗紅豆湯放在冰箱」，就讓她練習整整一天，直到隔天早上都還記得，導演在片場受不了直呼：「台詞很簡單，拜託你不要再唸了」。

她年齡半百卻保養有方，外貌與過去相差無幾也沒皺紋，被問到凍齡祕訣，她表示向來秉持懶人保養法，不擦化妝水、不愛敷臉，甚至從不做臉，一切全歸功媽媽生得好，「像我媽她現在80幾歲，皮膚也都沒什麼皺紋」，並自爆心情愉快最重要。不僅如此，她更提出疑問，直呼：「我不懂為什麼大家要擦化妝水啊，擦了馬上就乾了啊，我只擦乳液和精華液。頂多現在熬夜拍戲，偶爾會敷個臉」。

張玉嬿專訪。（記者陳奕全攝）

不過她外貌雖維持的好，但體力卻大不如前，她透露前兩三年，體質突然大轉變，變成過敏體質，鼻子癢到睡不著，讓她意識到年紀到了，「醫生告訴我，靠運動可以改善，我從那時候開始維持運動習慣，一星期去2、3次，先上跑步機快走，接著重訓，1次1小時，鼻子過敏改善很多」。

至今仍單身的她，過去曾與謝祖武有段情，她透露已經超過10年沒跟對方連絡，至今身邊仍沒伴。受訪時，她也開出擇偶條件，表明喜歡「有內涵、聊得來、喜歡旅行、愛小動物」的男性，問到外型她則想了超久，害羞透露只要看得順眼就好。

相關新聞

推薦新聞
金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
2017/05/24 15:44
恐非初期！金宇彬化療抗癌 可能出現這些後遺症 恐非初期！金宇彬化療抗癌 可能出現這些後遺症
2017/05/24 18:41
才演過《任意依戀》虐戀... 金宇彬罹癌有巧合 才演過《任意依戀》虐戀... 金宇彬罹癌有巧合
2017/05/24 17:20
（影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開 （影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開
2017/05/24 12:31
小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話 小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話
2017/05/24 14:12
（影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放 （影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放
2017/05/24 13:27
被瞎扯「非法同居」霍建華 林心如喊告吃屎名嘴 被瞎扯「非法同居」霍建華 林心如喊告吃屎名嘴
2017/05/24 18:50
金宇彬罹癌停工 女友申敏兒陪治療 金宇彬罹癌停工 女友申敏兒陪治療
2017/05/24 16:43
媒體冰河》三立裁員潮持續爆發 節目收攤挹注影音平台 媒體冰河》三立裁員潮持續爆發 節目收攤挹注影音平台
2017/05/24 13:03
阿湯哥飯店閉關 野生刀腿女在「這」捕獲！ 阿湯哥飯店閉關 野生刀腿女在「這」捕獲！
2017/05/24 16:05
為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉 為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉
2017/05/24 13:22
豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式 豬哥亮紀念園區 敲定26日舉行破土儀式
2017/05/24 12:28
出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出 出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出
2017/05/24 17:07
「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
2017/05/24 17:11
同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了 同婚釋憲》同婚未獲保障違憲 李天柱：末日來了
2017/05/24 17:26
開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾 開唱被摸鳥？BIGBANG太陽疑遭性騷擾
2017/05/24 14:56
（影音）世界房產超過50棟 譚詠麟卻在台灣跌一跤 （影音）世界房產超過50棟 譚詠麟卻在台灣跌一跤
2017/05/24 16:01
李進良打愛女牌失敗 小禎數度拒復合同居 李進良打愛女牌失敗 小禎數度拒復合同居
2017/05/24 14:49
隋棠老公「找事做」開餐廳 就是打死不生第三胎 隋棠老公「找事做」開餐廳 就是打死不生第三胎
2017/05/24 16:59
鄭爽 「雙胞胎」替身曝光 曝耍大牌真相 鄭爽 「雙胞胎」替身曝光 曝耍大牌真相
2017/05/24 18:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.