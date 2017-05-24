林奕含生前最愛的導演 新作看穿「中產階級的虛偽」

麥可漢內克（左）、伊莎貝雨蓓在坎城。（法新社）

〔記者賀靜賢／台北報導〕兩屆金棕櫚得主、《愛慕》導演麥可漢內克新片《快樂結局，Happy End暫譯》在坎城曝光，透過一個小女孩的手機拍攝、由她的眼光，看當今中產家庭的虛偽。《綜藝報》的評論寫道「不能相信漢內克的片名」，意指非「快樂結局」，在坎城各影評人間評價不一，但仍是奪獎熱門。《Happy End》由麥可漢內克老搭檔、影后伊莎貝雨蓓主演，她與馬修卡索維茲飾演姐弟，弟弟前妻的女兒搬來加入這個家庭，姐姐希望兒子繼承工廠，小女孩加入陌生的家庭，意外發現馬修卡索維茲的祕密....仍是強烈的人性刻畫。

遺憾的是，日前自殺身亡的才女作家林奕含，生前也最欣賞麥可漢內克，今年《鋼琴教師》在台重新上映時，她還特別分享重映資訊，因為她說這是她最愛的導演的作品。她對麥可漢內克的喜愛，可以從她在《房思琪的初戀樂園》新書發表會中，可窺一二，她甚至也用了麥可漢內克說過的話，來回答自己是不是房思琪的問題。

以下是她在發表會中有關麥可漢內克的截錄：

「我有個很喜歡很喜歡的當代導演叫做麥可漢內克，我想當中應該有同學看過他的作品，他比較有名的是三年內拿了兩座金棕櫚獎，一部是白色緞帶與故事愛慕，但我最喜歡的還是他早年拍過的冰川三部曲，比如隱藏攝影機，但我最喜歡的還是鋼琴教師，不過這是我的喜好，這不是很重要。

漢內克他有講過說他不是很喜歡被問到關於他自己生平的問題，他有一段話我很喜歡，在這裡可以稍微念一下，稍微回答一下關於有些人問我房思琪是不是林奕含這個問題。

他說戰績不能解釋作品，用把一部作品和導演的生平扯上關係，以這種方式局限了作品的範圍，我們對待書也是這樣，而我，我一直都想直接在作品裡探問而而非到別處去尋求解釋。這就是為什麼我拒絕回答與生平相關的問題。

沒有比聽像電影拍得如此陰暗的漢內克是哪一類怪人，這種問題更令我惱火的，我覺得這很蠢，也不想展開這類錯誤的辯論......」