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首頁 > 婉君推

說謊瞞孕遭粉絲抵制 文熙俊道歉又被罵翻

2017/05/24 19:34

文熙俊因不認先有後婚，遭20年鐵粉聯合抵制。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓玩祖偶像「H.O.T」的成員文熙俊，今年2月與女團「Crayon Pop」前成員昭燏閃婚，引起外界質疑先上車後補票，但文熙俊當時卻嚴正否認老婆懷孕，沒想到卻在5月宣布昭燏懷孕，更在4天後產下女兒，讓一路力挺的粉絲認為遭到欺騙，憤而宣布抵制文熙俊。今日，文熙俊終於在臉書發文道歉，但卻再一次惹怒粉絲。

文熙俊（右）年初才迎娶小13歲的昭燏（左）。（翻攝自OSEN）

文熙俊時隔4天，透過經紀公司在臉書發文道歉，表示突然發生這麼多事情，心情相當沉重，但從沒想過要逃避這件事，也一直在思考該如何讓大家知道他的真心，並向粉絲表達歉意，感謝粉絲20年來一路相挺，「沒有你們，就沒有今天的我，這就是我的真心」。

文熙俊事後發文道歉，卻被粉絲怒批「根本沒有反省」。（翻攝自mydaily）

但他卻在文中寫道，「無論事情的大小和事物關係如何，如果讓粉絲們有這種感受，那肯定是我的錯。」引起網友砲轟，「意思是因為你們說我錯，所以才道歉？」、「事情都做了才道歉，好繼續欺騙粉絲吧」、「已經太晚了」怒批文熙俊根本沒有真心反省自己的錯誤，只是為了道歉才道歉。

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