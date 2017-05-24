同婚釋憲》炎P送暖反同人士：我們一起進步

炎亞綸為同志努力所得到的成果感到欣慰。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕大法官今宣告民法未保障同性婚姻違憲，應於兩年內修法，炎亞綸今天肯定大法官不受外界風向影響，讓台灣人權更進步，他也欣慰同志努力被看見。

向來關心婚姻平權的炎亞綸，今談到：「同性婚姻釋憲 ，大法官宣告現行《民法》違憲，二年內即將修法，這是全台灣人民的福祉，大法官不受到外界的風向的干擾，儘速做出什麼是好，什麼是不好的判斷，不僅僅代表台灣人權的進步，更代表台灣大法官與憲法這塊是成熟的，對於這結果感到欣慰，還有至今還是付出很多努力和關心的朋友，你們辛苦了，你們的努力是有被看見。」

炎亞綸並說：「對於這件事情的意義，主要是亞洲觀念比較保守，對這件事比較沒辦法很快接受，所以，還是要一步一步來，最主要是這件事帶給大家的一個啟發點是尊重人權，人人生而平等，這個最主要的message 傳遞出去，後面就沒有那麼迫切激進的需要去改變。加上這件事情還是要去學習和平復，因對於某些人而言是一個勝利，但對於另外一部份人，他們也需要一段時間去調適，我們也不能不管另一邊人的感受，我們也需要與他們一起與時俱進，一起進步。」