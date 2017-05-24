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嬌妻孕肚藏不住 男星「奉子成婚」證據曝光

2017/05/24 17:48

董子健（左圖下、右圖右）和孫怡（左圖上、右圖左）10日登記結婚。（合成圖，翻攝自《嘉人》微博、搜狐娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《六弄咖啡館》中的「小綠」一角為台灣觀眾熟知的中國演員董子健，今年5月10日和同為演員又同齡的孫怡登記結婚，23歲就晉升人夫。而由於4月兩人曾經被拍到和董子健的媽媽一起去看婦產科，因此女方一直被猜測有孕，不過兩方都從未證實。怎料，近日孫怡終於被拍到了小腹明顯隆起的模樣了！

董子健（左）緊牽嬌妻孫怡（右），孫怡孕肚相當明顯。（翻攝自搜狐娛樂）

根據《搜狐娛樂》報導，近日，剛新婚的董子健帶著老婆到一家餐廳陪媽媽王京花吃飯，一行人吃完飯走出餐廳後，可以明顯看出孫怡的肚子突出，預估應該已經有4、5個月的身孕！且董子健在步行前去開車的路上一直緊牽嬌妻，看得出護妻心切，甚至到達車子旁後還替愛妻整理頭髮、撫摸其臉龐，而孫怡也對著老公做出嘟嘴的表情撒嬌，兩人感情超甜蜜。

董子健（左）和孫怡（右）互動甜蜜。（合成圖，翻攝自搜狐娛樂）

事實上，孫怡已經傳出懷孕多時，只不過之前孕肚不明顯，始終沒有人拍到她肚子隆起的照片，且董子健和孫怡也沒有對外承認有孩子。如今孫怡終於被拍到大肚子的照片，也令不少網友表示難怪兩人這麼年輕就結婚，雖然的確很恩愛，但應該也算是「奉子成婚」。

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