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才演過《任意依戀》虐戀... 金宇彬罹癌有巧合

2017/05/24 17:20

金宇彬（左）在《任意依戀》中飾演韓流明星「申俊英」。（翻攝自《任意依戀》官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金宇彬今日透過經紀公司宣佈罹癌，消息一出讓不少粉絲心碎，不過巧的是，金宇彬在去年主演的電視劇《任意依戀》中，角色也是罹患癌症，讓不少人毛骨悚然，認為這個巧合就像是預測一般！

《任意依戀》的男女主角金宇彬（左）和秀智（右）。（翻攝自OSEN）

金宇彬今日被證實罹患鼻咽癌，巧合的是他在去年和秀智主演的電視劇《任意依戀》中，剛好飾演一名罹患了「腦幹膠質瘤」、導致生命僅剩3個月的韓流明星「申俊英」，對於金宇彬的現實人生和《任意依戀》的劇情意外吻合，不少網友大感震驚，認為就像預測一樣。

由於《任意依戀》的結局，是申俊英不敵病魔，最後倒在秀智飾演的「盧乙」肩上走完最後一程，當時播出最終回後被觀眾狂罵「爛尾」。不少粉絲為金宇彬祝福，希望他扭轉劇中悲劇結局，在現實生活中抗癌成功

《任意依戀》的最後一集中，金宇彬（上圖左）不敵病魔病逝，秀智（上圖右、下圖）在公車站牌前親吻印有金宇彬照片的看板。（翻攝自Naver）

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