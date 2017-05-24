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（影音）《蜘蛛人》新裝備超炫 更多「復仇者」助陣啦！

2017/05/24 16:11

《蜘蛛人：返校日》聚焦湯姆霍蘭德（右）飾演的蜘蛛人彼得帕克的高中時光。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的《蜘蛛人：返校日》，今釋出最新預告與海報，故事拉到「蜘蛛人」彼得帕克參與《美國隊長3：英雄內戰》的故事起頭，除早先曝光過的鋼鐵人與美國隊長外，更出現其他漫威英雄如「蟻人」、「黑寡婦」等角色的鏡頭畫面，完整串起更多蜘蛛人重回漫威電影宇宙後的故事設定。

《蜘蛛人：返校日》最新海報曝光，蜘蛛人聯手鋼鐵人力抗禿鷹。（索尼影業提供）

新任「彼得帕克」由聲勢看漲的小男神湯姆霍蘭德飾演，由鋼鐵人東尼史塔克為他製作的全新蜘蛛裝充滿不少亮點，包含：「全自動蜘蛛裝」提供穿戴者能全自動上裝；胸前可拆式的「蜘蛛偵查機」，可轉換為無人機，將情蒐傳回蜘蛛裝；以及「感應式蜘蛛噴射網」，發射後蜘蛛網將在接近目標時炸裂等，裝備全面升級。

不僅如此，由米高基頓飾演的反派「禿鷹」，侵入復仇者聯盟大樓的邪惡計畫也逐漸浮出檯面，激起正義感爆發的「緊身衣小子」奮力對抗，最新蜘蛛人將與鋼鐵人聯手力抗反派禿鷹的惡勢力，精彩動作大場面勢必將在暑假掀起一陣英雄狂熱。

《蜘蛛人：返校日》聚焦在彼得帕克的高中時光，描述在《英雄內戰》後，彼得在「心靈導師」東尼史塔克的指引下，回到他與梅嬸的溫暖家庭，試圖融入過去的平凡生活。然而對彼得而言，卻始終無法放棄證明蜘蛛人不僅是「鄰家英雄」的念頭，直到全新反派「禿鷹」的強勢現身後，才讓他意識到身邊珍惜的事物都將可能遭受嚴重威脅。電影7月5日在台上映。

《蜘蛛人：返校日》最新預告片：

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