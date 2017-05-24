假面哥們背後捅刀 男星慘遭削價搶角

盧學叡上《麻辣天后傳》分享被雙面人捅刀的慘痛經驗。（中天綜合台提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕利菁主持節目《麻辣天后傳》日前錄主題「演藝圈的暗黑雙面人」，邀來盧學叡、丁力祺、白雲等人分享過去慘痛經驗。選秀節目出身的盧學叡自爆，曾在跑校園巡迴時，被女歌手白眼輕視，對方還笑他太小咖，讓他當場傻眼。不僅如此，他還曾被好交情的「哥們」削價競爭，搶走戲劇角色，自嘲「掏心掏肺還被捅刀」。

盧學叡透露，當初因自尊心高、愛比較，讓自己一度陷入負面情緒，當時他好不容易走出低潮，接到戲劇邀約，最後卻慘被換角，對方是一名與他交情不錯的男星，私下曾問他接拍價碼，最後用削價的方式搶走角色。他坦言，「那時候打擊滿大，原本跟他稱兄道弟，感情滿要好的，還對他掏心掏肺，最後卻反而被他捅幾刀」。

此外，選秀節目出身的他，錄影當天更爆料，當初他與幾名歌手勤跑校園巡迴，有次他與工作人員聊天，卻被提醒要讓位給某位女歌手，「那時候我回頭好奇看了她一下，問她怎麼了，她還『嘖』了一聲。經過我旁邊，還回頭放話『你不知道是誰大牌還是誰小牌嗎？』」。對方甚至事後還對外宣稱，他耍大牌、愛遲到，讓他十分錯愕。該集節目內容將於25日晚間11點在中天綜合台播出。