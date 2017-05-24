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小S爆遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著

2017/05/24 15:17

《吃吃的愛》聯訪，小S。（記者潘少棠攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡康永執導、小S主演大銀幕處女作《吃吃的愛》上映在即，強碰好萊塢大片《神鬼傳奇：死無對證》，蔡康永考量片型目標客群不同，決定選在27日星期六上映。

《吃吃的愛》聯訪，小S。（記者潘少棠攝）

蔡康永表示，這樣周末剛開始，「貼心女友會陪男友去看先上映的那部，隔天男友就會抱著內疚的心再陪女友看《吃吃的愛》。」小S附和，自己就看過不少沒興趣的電影，爆料老公許雅鈞最愛看「速激」（《玩命關頭強國版譯名》）系列電影，而且每次都買「震動座位」還要調到最強，上次「速激8」看到一半正覺得「除了車子飛來飛去還能怎樣」之際，轉頭一看，許雅鈞竟然已經呼呼大睡，「他根本當搖籃在睡」。

《吃吃的愛》聯訪，蔡康永（左起）、小S、金世佳。（記者潘少棠攝）

小S在片中與金世佳有不少親密對手戲，被問到如果現實中遇到小S這樣的女生會不會考慮，金世佳猶豫良久才回答「喝酒之後可以」。

蔡康永這時跳出來說道，其實小S的節目《姐姐好餓》就有請到林志玲、金世佳和他一起上節目，當中有個橋段3人要真心互相稱讚，金世佳就對林志玲說「妳是天使」，讓林志玲當場感動落淚。訪問現場蔡康永又問「那小S呢？」金世佳說「她就很NICE啊」，當場發小S一張好人卡，小S也搞笑回應「我寧可當bitch也不要nice！」

《吃吃的愛》5月27日在台上映。

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