「媽寶」老公休妻 孫淑媚命運乖舛好揪心

《牡丹花開》首集開紅盤，主要演員林健寰（左起）、李㼈、孫淑媚、霍正奇開心慶功。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕孫淑媚主演的台視新8點檔《牡丹花開》昨天（5/23）首播開紅盤，全體平均收視1.29、家庭主婦分眾收視更衝出2.21！她與李㼈、霍正奇、林健寰開心慶功，興奮笑說：「我真的好後知後覺喔！因為不知道怎麼樣的數字才算是好，是大家跟我說首播這樣的表現已經很不錯，才意識到這件事，真的很開心耶！」

《牡丹花開》首集開紅盤，主要演員林健寰（左起）、李㼈、孫淑媚、霍正奇開心慶功。（台視提供）

把劇中人物「阿水師」演得活靈活現的李㼈，信心表示：「收視一定會更好！相信大家只要看了戲就會黏住了。」霍正奇在劇中因為太聽媽媽的話被迫和孫淑媚離婚，被網友冠上「媽寶」名號，他苦笑說：「俊生是個很憨厚的人，媽媽說一他不敢說二、其實心理壓力也是很大，希望接下來他可以釋放、大爆發。」林健寰在劇中飾演風度翩翩的董事長，聽到好消息也開心的說：「開播前一週就緊張得睡不著，現在終於可以好好的睡一覺了！」他同時預告接下來還會有幫劇中臥病老婆洗腳、抱上床等細膩的「暖男」橋段，強調自己是個十足溫柔好男人。

《牡丹花開》首集開紅盤，主要演員林健寰（左起）、李㼈、孫淑媚、霍正奇開心慶功。（台視提供）

首集全段收視最高點1.57落在李㼈和徒弟「鮪魚」吳俊諺師徒兩人一搭一唱，像父子又像朋友的精彩互動也讓觀眾直呼「太可愛了！」為求演出效果完美呈現，李㼈透露劇本都會親自修改，並以游泳來比喻：「我們現在是蛙式，接下來要游蝶式，會游得更快、更好。」孫淑媚詮釋的角色命運乖舛，面對婆家與娘家的抉擇被迫離婚，為了照顧生病的父親四處打工，不少粉絲都在粉絲團po文直呼揪心！