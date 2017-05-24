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李進良打愛女牌失敗 小禎數度拒復合同居

2017/05/24 14:49

李進良（左起）、EMMA、小禎。（翻攝臉書）

〔記者鍾智凱／台北報導〕小禎今錄中天《天天樂財神》，受訪聊李進良，她說最近臉書PO與李進良、女兒EMMA照片，因為發覺李進良在「爸爸界」扮演的越來越出色，「在爸爸界還不錯」，但如果是「伴侶界」，她就停止發言，但說：「他真的有進步，神有翻轉了他。」

小禎與李進良分居已長達5年，她說李進良一直以來都想要復合同居，但她說：「他（李進良）到現在都一直有在講，但這需要時間⋯」且不只她想，女兒EMMA也很想回父親身邊，但恐因小禎之前傷太深，短期還是沒辦法這麼快復合，而且一旦同居還得跟公婆住，又多一層考驗。

對於從今年還有近日頻曬親情照，但小模田欣又被拍到進出李進良診所，小禎為何一直PO照？她說不是在宣示主權：「我一直都在這個位置上，不需要做這種無聊的事。」至於田欣，小禎說很多員工都會去李進良診所進出。

這個月母親節，女兒EMMA與李進良一起挑了一款香奈兒送小禎，這距離上次收到禮物，已是約9年前，因此讓小禎極為暖心，也可看出李進良與小禎之間是靠EMMA回溫。

小禎母親節收到李進良與EMMA送的香奈兒包包。（翻攝臉書）佩甄（左起）、小禎、徐乃麟。（中天提供）

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