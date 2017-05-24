小S老愛嗆林志玲 坦承這句才是真心話

林志玲在《姐姐好餓》第二季中，與小S上演劈腿秀。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小S」徐熙娣過去總愛在節目上與林志玲較勁，最近這對螢幕宿敵除了合作演出電影《吃吃的愛》，林志玲更和蔡康永一起上小S主持的愛奇藝自製綜藝節目《姐姐好餓》，兩女在廚藝上PK，小S一邊做菜一邊拷問林志玲感情事，不敵小S逼問，她坦言：「最近有心動的感覺。」

林志玲（右）在《姐姐好餓》第二季中，與小S（左）拚廚藝。（愛奇藝提供）

節目中林志玲一碰上小S便尺度大開，不但耍man和小S比腕力，就連小S要她複製誇張舞蹈，包括劈腿等動作，她也全照做。小S愛開林志玲玩笑，但兩人私下交情好，錄影時小S虧林志玲是最紅的臨演，還強調自己在電影中才是第一女主角。老是被小S戲弄，也讓林志玲忍不住問：「妳（小S）攻擊我的話哪一句是真心的？」沒想到小S直接說：「妳的眼睛沒有靈魂。」話一出口被蔡康永罵很過份，但小S解釋，和林志玲私下聊過，會說眼睛沒靈魂，其實是因為她的保護色很重。

林志玲（左）在《姐姐好餓》第二季中，與小S（右）軋舞。（愛奇藝提供）

新電影快上映，小S透露有一場吃麵大哭的戲碼，她事先在麵中加滿芥末，希望一吃下去就能落淚，沒想到嗆辣的味道卻讓攝影師頻頻打噴嚏。現場安排跟林志玲PK哭戲，小S更現場直接吃芥末，辣到不停大叫，節目效果十足，連蔡康永忍不住大笑。

蔡康永（中）與林志玲（右）一同參加小S（左）主持的《姐姐好餓》第二季。（愛奇藝提供）

林志玲透露最近有心動感覺，小S也加碼問她是否有做菜給男友吃過？她笑稱曾做菜給初戀男友，是在大學畢業後交往。小S在《姐姐好餓》第一季合作過多位男神，被林志玲問到哪位男神最讓她心花怒放，她笑答：「高雲翔那集我真的心中蝴蝶要飛出來了，還有陳偉霆。」而出道多年的林志玲，則透露合作過的男藝人中，黃渤最讓她感到迷人。《姐姐好餓》第二季於每周四晚間8點，在愛奇藝台灣站獨家播出。

小S（左）在主持的《姐姐好餓》第二季中，故意向蔡康永（右）撒嬌。（愛奇藝提供）