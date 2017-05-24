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贏在起跑點！小S新片今首映 友人4000萬包場

2017/05/24 14:08

小S時常在節目上吃帥氣男星的豆腐，給人餓虎撲羊的形象。（記者潘少棠攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蔡康永執導、小S大銀幕處女作《吃吃的愛》今首映，被問到好友們今晚是否捧場，小S感謝老公許雅鈞平時都「搏命」喝酒交朋友，已經有友人出錢3300萬在台灣及中國包場，媽媽及多位友人也都熱情贊助，粗估至少包底4000萬。

小S說，許雅鈞平常跟朋友喝酒都喝很醉，誠意很夠讓她交到一群好友，目前已經有人分別在台灣花300萬、中國花3000萬包場，笑說「如果我老公肝硬化，我願意捐給他報答。」

小S時常在節目上吃帥氣男星的豆腐，給人餓虎撲羊的形象。（記者潘少棠攝）

而小S媽媽前陣子則超開心的說獅子會會友將包場，正當小S心想獅子會會員數超多之際，媽媽接著開心地說「包兩場」，讓小S大翻白眼。其他友人包括黑人買了100張票、賈永婕包1場，加上其他人，小S距離「億萬票房女星」之路又更近了些。

至於票房告捷的話要如何慶祝，小S先是開嗆檔期接近的湯姆克魯斯和強尼戴普主演的兩部好萊塢大片，「強尼戴普就全世界跑來跑去討好粉絲；湯姆克魯斯又跑來台灣，好萊塢明星不是很忙嗎！」在得知阿湯哥今早抵台後，小S又笑說：「如果賣贏《神鬼奇航：死無對證》，我就跟阿湯哥上床！」被現場吐槽阿湯哥可沒答應。《吃吃的愛》5月27日在台上映。

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