（獨家）三立苦撐驚傳又裁員 大刀砍向財經台

三立財經台御用主播王志郁。（翻攝臉書）

［記者鍾智凱／台北報導］三立財經台驚傳裁員，進入媒體冰河期，據說此波裁員計畫已實行長達半年之久，問題出在近年營運苦撐，整體景氣又不佳，加上同業競爭等因素，最終決定動財經台，決定縮減整個財經台的資源，台內把最重要的股市解盤節目給拉掉，主播王志郁的《88理財有方》首當其衝，黯然收攤。

現在整個三立組織中，已陸續把財經台這個部門，轉併到三立新聞台下，旗下的主持人如果有財經節目，也轉變調性，記者則改跑一般性新聞，整個財經台的人從事與財經無關的工作。此外三立財經目前在全國各有線電視系統中尚未定頻，也一直被放在88台，位處頻道極末端，也讓台內員工心生被流放邊疆的怨念。

裁員、節目精簡反映出經營困難，三立財經台目前改播「整點新聞」，0700、0800、1100、1200、1300、1800、1900、2000、2100、2200 、2300全部都是播新聞，一整天都在播新聞，內容與三立新聞大同小異，可看出苦撐轉型。

對此三立回應：「三立財經台仍以財經資訊為主，但不用傳統方式製作財經新聞，會加強國際新聞及財經專題，和世界產業環境連結，並以容易了解的軟性財經新聞，讓更多人看懂國內外財經動態。」