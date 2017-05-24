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《甘味》謝承均透露曾拍動作片 7小時噴得溼答答

2017/05/24 13:12

謝承均拍攝《甘味人生》拳擊戲碼，揮拳長達7小時。（三立台灣台提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕三立台灣台8點檔《甘味人生》劇情高潮迭起，近來演員謝承均為拍攝拳擊廝殺畫面，前往室內拳擊場，從晚上10點拍攝到隔天早上5點，長達7小時的動作戲，讓他汗水直噴，直呼：「拍完了，老骨頭也散了。」

他透露，1年多前也曾拍過拳擊戲，當時他得上演獨角戲，對著沙包狂出拳，「那次拍完背整個拉傷，痛到不太能動，靠針灸才治好」。這次他再度拍攝拳擊戲碼，又要與人PK，讓他緊張萬分，上場前做好完全準備，無論左勾拳、右勾拳還是帥氣踢腳都相當俐落，他笑稱：「這禮拜有運動，開打前有特別熱身，還有跟武術指導學基本拳擊法，其它就靠平常打戲的基礎。所以，這場戲結束只有點腰痠背痛。」

此外，拍攝場地位於室內，沒空調外，又因收音無法開電扇，劇組工作人員全在室內噴汗，大動作出拳的謝承均，更是苦不堪言，「我的汗根本就是用噴的，這場戲拍完只記得自己一直在瘋狂流汗。」

謝承均在《甘味人生》上演拳擊PK賽，最後獲得勝利。（三立台灣台提供）謝承均拍《甘味人生》拳擊戲連打7小時，直呼累翻。（三立台灣台提供）

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