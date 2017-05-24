「吳敦義當選該你開噴了！」 粉絲聲援陳立宏歪樓

陳立宏努力抗癌中。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕52歲名嘴陳立宏前年1月確診罹患腦癌四期，經化療、標靶與免疫治療，去年8月就未再露面，在家休養，但他過去都會親自回覆網友在臉書留言，也會接電話，但今年3月起就消失，但網友仍會留言替他集氣；不過隨著前副總統吳敦義上週六當選國民黨主席，留言也開始「歪樓」。

過去陳立宏在政論節目中是打吳戰神，他前年因腦癌住院後，好友于美人曾虧：「很多好朋友去探望立宏了，然後都拿吳敦義刺激他，希望他趕快康復。」，鄭弘儀也說：「你（如果）就這麼走了，吳敦義怎麼辦？」可以看出吳敦義是他抗癌歷程中最重要的動力。

於是就在吳敦義當選國民黨主席後，原本幫他打氣的留言，也從單純的「加油」，一夕轉為「白先生當選主席了，希望你的病情早日康復，未來還有好多年，他可以讓你好好的評論囉！」、「立宏兄，你的目標出線了，該你康復出場了」等語。

陳立宏去年現身時，還能拄著拐杖自行行走，當時雙頰也較豐潤，但現身形明顯消風，在家也坐著輪椅，不少朋友都表示關心，陳的妻子則在日前透過友人，低調回應「目前都還好，謝謝大家關心」。

張啟楷（右）曾探望陳立宏（左），陳立宏氣色不錯，只是不太說話。（翻攝臉書）