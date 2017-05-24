（影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開

《大釣哥》今公開未曝光畫面。（華聯提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕豬哥亮生前最後一部電影《大釣哥》今公開未曝光畫面，其中包括一段豬哥亮在片中對謝沛恩飾演的心怡說：「這吊膏送妳，妳如果想我就貼一塊。」對照現實中他與兒女們的生離死別的情況，格外讓人噴淚。

台灣慟失喜劇國寶豬哥亮，電影《大釣哥》限量限期重新上映，緬懷豬哥亮在大銀幕的最後身影與豬式魅力，華聯國際今公開電影未曝光刪減片段。

片段中藍小龍（藍正龍飾）幫助心儀的對象心怡（謝沛恩飾）籌到學費300萬赴美深造，卻不願意看見愛人離去的背影，而藍小龍的父親大釣哥（豬哥亮演）一面幫心怡送行，一面忍不住罵醒笨兒子，「人去到美國就會被阿斗仔勾去了啦！」短短一分半的片段中，豬式笑哏令人嘴角上揚，卻也總忍不住眼眶泛淚。其中一句大釣哥為心怡送行講的台詞：「這吊膏送妳，妳如果想我就貼一塊。」如今更令人感到懷念。

對於刪減片段，導演黃朝亮說：「電影的所有片段都非常珍愛，實在是礙於篇幅，也配合戲劇節奏的關係才刪減了部分片段。」此次重新上映的版本沒有增減，透過此片段的曝光，讓大家可以更了解豬大哥的原創故事《大釣哥》的原貌。

《大釣哥》感人刪減片段（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：