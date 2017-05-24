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為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉

2017/05/24 13:22

謝霆鋒（右）與王菲（左）復合後，一舉一動備受矚目。（合成圖，香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德，上月鐵口直斷鋒菲已分手，還發誓「爆錯吃400克狗屎」，事後謝霆鋒大動作嗆聲，還以「時間到了要吃屎」挑釁，昨宋祖德力勸王菲早點承認分手事實，並給予2個月時間考慮，若仍保持沉默，就會抖出她勾搭小鮮肉大料。

謝霆鋒秀出當年與王菲愛的刺青「比翼雙飛」，駁斥分手傳聞。（翻攝自臉書）

宋祖德上月誇下海口表示，若爆錯鋒菲已分手的料，將在今（24日）直播吃屎，沒想到昨又出奇招，將嗆聲對象由謝霆鋒改為王菲，「在這個關鍵時刻，我知道你很為難，說了真話，謝霆鋒就輸了，他就得吃400克，你不忍心；說假話，你一個虔誠的佛教徒，不願意說假話。」之後表示，再給王菲2個多月的時間考慮，希望她能在8月8日前說清楚，若還是保持沉默，「我只好把你搭小鮮肉的事抖出來」，還強調「這個小鮮肉比謝霆鋒還小很多很多，希望妳三思。」香港媒體向王菲經紀人詢問此事，僅得到「不回應，謝謝！」的答覆。

中國娛樂評論家宋祖德，時常語不驚人死不休，近期被冠上「吃屎名嘴」封號。（翻攝自微博）

對於宋祖德的威脅及爆料，網友還是不買單，紛紛留言「到底有完沒完」、「爆呀！王菲會怕你嘍？王菲眼裡根本沒你這個人」、「你等著吃米田共吧！」、「期待你直播吃屎」、「啥都別說，吃屎時間到了，是男人有本事別再拖時間！」

宋祖德力勸王菲承認和謝霆鋒分手的事實。（翻攝自微博）

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