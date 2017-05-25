（贈獎／影音）BOYS24 UNIT BLACK下月襲台 華語賣萌催票

BOYS24 UNIT BLACK將於下月首度來台。（和樣有限公司提供）〔記者陳立妍／台北報導〕 由CJ E&M一手策畫的男團BOYS24，第一組出道組合BOYS24 UNIT BLACK月初宣布將於下月首度來台會粉絲，日前他們也特地錄製影片與歌迷相約「6月10日在ATT SHOW BOX見」，並以華語「一定要來，我們等你」賣萌催票。

BOYS24 UNIT BLACK由朴塗荷、劉榮斗、鄭然太、黃仁虎、韓顯旭、吳振碩、金成賢，金容炫等組成，8人自去年1月從選秀節目《少年24》5500人的青少年徵選中脫穎而出，在最後28名參賽者中，於3月揭幕的Semi-final戰成為第一個被選中出道的組合，並於4月推出第一張單曲《Steal Your Heart》。

BOYS24 UNIT BLACK的台北場見面會購票可洽ibon售票系統，此外，《自由娛樂頻道》臉書粉絲團也將贈出見面會門票，詳情可見《自由娛樂頻道》。

BOYS24 UNIT BLACK與台灣歌迷相約「6月10日在ATT SHOW BOX見」：