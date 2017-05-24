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《焦急》本部長成勛自爆偏愛小隻女 興奮喊「很想去台灣」

2017/05/24 11:09

成勛（後）在《焦急的羅曼史》「桌咚」宋枝恩。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由成勛、宋枝恩首度挑大樑演出的韓劇《焦急的羅曼史》，講述男、女主角因一夜情引發的浪漫羅曼史，宛如言情小說般的情節被網友稱為「霸道總裁的愛情故事」，而在戲中飾演「本部長車鎮旭」的成勛，也被封為撩妹王，與宋枝恩的開胃菜之吻、泳池之吻更讓他贏得「接吻達人」封號，在台人氣爆衝。

成勛（左）在劇中與宋枝恩上演多場浪漫吻戲，被封為「接吻達人」。（愛奇藝台灣站提供）

成勛在劇中把妹功力了得，除了霸道親吻宋枝恩外，一場用他手指沾醬要她試味道的戲碼，更被網友瘋狂大推「好浪漫」！對於演出的角色被封撩妹高手，成勛表示：「其實我覺得劇中的角色不是戀愛的高手，反而對戀愛是很笨拙且相對單純的，不知怎麼表達感情只會捉弄喜歡的女生，其實是很青澀的。」

成勛（右）在戲中不吝展現健壯好身材。（愛奇藝台灣站提供）

成勛、宋枝恩在首集就上演激情車震，對於開拍當天就在海邊的車裡拍親密戲，宋枝恩害羞說：「第一場親密戲就在車子裡，當下確實有點不知所措。」但隨著劇情發展兩人也越來越熟，後來拍攝親密戲已經不會尷尬。聊到理想型，宋枝恩笑說：「我喜歡主動誠實的男生。」外型則是像「本部長」一樣高大帥氣的類型，而成勛透露自己偏愛嬌小型的女生。

成勛（右）與宋枝恩在劇中的「泳池之吻」，令網友看了直呼小鹿亂撞。（愛奇藝台灣站提供）

得知《焦急的羅曼史》在台灣播出後受到粉絲歡迎，兩人都很興奮，成勛說：「真的很想去台灣看看，希望有人能邀請我們，雖然戲快播完了，但大家一定要支持。」而曾來隨團「Secret」來台演出的宋枝恩，也表示十分想念台灣粉絲的熱情，希望有機會再訪寶島。《焦急的羅曼史》於每周一、二晚上8點，於愛奇藝台灣站同步跟播韓國。

成勛（前）在《焦急的羅曼史》飾演「本部長」人氣狂飆。（愛奇藝台灣站提供）

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