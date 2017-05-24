54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…

湯姆克魯斯2000年來台時（左）與他今早訪台的模樣（右），沒有太大差異。（達志提供、記者陳逸寬攝）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕54歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯今天一大早就抵達松山機場，向粉絲道早安，這次是他第4度造訪寶島，回顧他2000年、38歲時初次來台的模樣，雖已相隔16年，但阿湯哥的外表幾乎凍齡、帥氣依舊，而他常保青春的秘訣，靠的是這招！

湯姆克魯斯（左）2013年3度訪台，外表依舊帥氣。（資料照，記者潘少棠攝）



從19歲就開始在好萊塢打滾的阿湯哥，1986年演出《捍衛戰士》中的帥氣飛官，英俊挺拔的形象至今仍深植人心，而隨著歲月過去，阿湯哥更添成熟、但外型依舊帥氣。他曾被問到凍齡秘訣是什麼？阿湯哥笑說：「全靠健身。」靠健身維持身材，也將臉蛋保養得宜，難怪54歲的阿湯哥至今仍是票房保證。

而除了健身以外，阿湯哥的電影工作也從未停擺，他更是出名敬業的演員，任何危險、高難度的動作戲，他都堅持親自上陣，永遠都在挑戰自己的極限，敢於冒險的心也是讓他不僅外表凍齡、內心也宛如青春壯男一般的原因。

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》中的帥氣飛官，英俊挺拔的形象至今仍深植人心。（翻攝自網路）

